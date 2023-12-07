Artvin'de Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
Artvin-Borçka kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil istinat duvarına çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'de, istinat duvarı ile sinyalizasyon direği arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Artvin-Borçka kara yolunun Tütüncüler mevkisinde Oğuzhan Öztürk'ün (21) kullandığı 08 AAG 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
Öztürk, otomobilin duvar ile yol kenarındaki sinyalizasyon direği arasında sıkışması sonucu yaralandı.
Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.