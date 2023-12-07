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Artvin'de Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

7 Aralık 2023 14:15 Son Güncelleme: 14:16 Abone Ol

Artvin-Borçka kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil istinat duvarına çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.