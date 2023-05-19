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Artvin'de Otomobil ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Artvin'de Otomobil ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hopa-Borçka kara yolunun 22. kilometresinde meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hopa-Borçka kara yolunun 22. kilometresinde yabancı uyruklu T.S'nin kullandığı 34 DMP 620 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Karayollarına ait 61 ABV 299 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada sürücü T.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Artvin Güncel Haberler

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