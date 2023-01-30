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Artvin'de otomobil dereye düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Artvin'de otomobil dereye düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri Alkan'ın kullandığı 53 HR 220 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ilçedeki Sanayi Sitesi Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Fikri Alkan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Aysel Alkan yaralandı.

Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fikri Alkan'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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