Artvin'de otomobil çarpması: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Sürücüsü belirlenemeyen 08 AG 562 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa şehir geçişi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Y.D.A'ya çarptı.
Kazada Y.D.A, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.D.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel