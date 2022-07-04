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Ayı yavruları telefonla görüntülendi

AA - Bülent Baydar - Güncel
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Artvin'de bir köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca çıkan 3 ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Artvin'de bir köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca çıkan 3 ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ormanlı köyünde yaşayan Bülent Baydar, ormanlık alanda gezintiye çıktığı sırada üç ayı yavrusunun çam ağacına çıktığını fark etti.

Baydar, ağaçtan inmekte zorlanan yavruları cep telefonuyla görüntüledi.

Yavruları korkutmamak amacıyla bölgeden uzaklaşarak aracıyla eve dönen Baydar, bu kez de yolda fark ettiği iki ayı yavrusunu telefonuyla kaydetti.

AA / Bülent Baydar - Güncel

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