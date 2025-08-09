Artvin'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı

Artvin'de hava ve deniz koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle valilik, iki gün boyunca denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı. Dalga yüksekliği 3 metreyi bulabilecek ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Artvin'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.

Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için 2 gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
