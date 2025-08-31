Artvin'de Oltası Elektrik Tellerine Takılan Balıkçı Hayatını Kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan Mehmet Türüt, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle meydana geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan kişi akıma kapılarak öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Türüt (44) Mısırlı köyünde balık tutmak için dere kenarına indi.

Türüt, oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Türüt'ün cenazesi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
