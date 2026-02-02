Haberler

Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı

Güncelleme:
Artvin'de eğitim güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetimler gerçekleştirildi. 56 ekip ve 140 personelin görev aldığı denetimlerde, 129 okul ve 384 umuma açık yer kontrol edildi.

Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ocak ayında denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 56 ekip ve 140 personelin görev aldığı denetimlerde, 129 okul çevresi ile 384 umuma açık yerin kontrol edildiği, 49 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.

Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 974 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
