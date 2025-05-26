Artvin'de Öğretmenler Boz Ayıları Kameraya Aldı
Artvin'in Duganla Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan öğretmenler, kar üstünde dolaşan 2 boz ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Artvin'de yaylada kar üstünde dolaşan 2 ayı, doğa yürüyüşü yapan öğretmenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Ortaköy köyü sınırları içinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Karçal Dağı'nın eteklerinde yer alan Duganla Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan köy okulu öğretmenleri, kıştan kalan kar kütlesi üzerinde 2 boz ayının olduğunu fark etti.
Ortaköy İlkokulu Müdürü Hamdi Karbuz, ayıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Karbuz'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel