Artvin'de Öğretmenler Boz Ayıları Kameraya Aldı

Artvin'de yaylada kar üstünde dolaşan 2 ayı, doğa yürüyüşü yapan öğretmenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Ortaköy köyü sınırları içinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Karçal Dağı'nın eteklerinde yer alan Duganla Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan köy okulu öğretmenleri, kıştan kalan kar kütlesi üzerinde 2 boz ayının olduğunu fark etti.

Ortaköy İlkokulu Müdürü Hamdi Karbuz, ayıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Karbuz'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.