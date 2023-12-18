Üye Girişi
Haberler

Artvin'de öğrenciler kütüphaneye kitap almak için kermes düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'de lise öğrencileri, okul kütüphanelerine kitap almak için kermes düzenledi.

Artvin'de lise öğrencileri, okul kütüphanelerine kitap almak için kermes düzenledi.

Artvin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, "Yerli Malı Haftası" kapsamında okul kütüphanesine yeni kitaplar almak amacıyla kermes organize etti.

Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerin satıldığı kermese katılan Vali Cengiz Ünsal, öğrencileri bu duyarlı davranışlarından ötürü tebrik ederek, kermese maddi destek verdi.

Ünsal, kitabın ve okumanın önemine değinerek, öğrencilere boş zamanlarında bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ünsal, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Okul Müdürü Cüneyt Sepetçi'den okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kermesi düzenleyen öğrencilerden Sude Naz Köse, hem kendi aralarında kaynaşmak hem de kütüphaneye kitap almak için kermes düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler olarak okulda iz bırakmak istediklerini dile getiren Köse, "Bütün ürünler ev ürünleri, yöresel ürünler. Hepsini kendimiz hazırladık. Bizlere destek olan öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Demir Kurt da kütüphaneyi çok önemsediklerini vurgulayarak, destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yerli Malı Artvin Kültür Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title