Artvin'de Nisan Ayında Kar Sürprizi
Artvin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek bölgelerde 20 santimetreyi bulurken, vatandaşlar Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadı.
Artvin'de sabah saatlerinde kar sürprizi
ARTVİN - Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Artvin'de gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehir merkezinde kısa sürede beyaz örtü oluşurken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
Lapa lapa yağan kar, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araç üzerleri ciddi kar birikintisi oluştu.
Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, sabah güneşle birlikte ısınan havada kar kısa sürede eridi.