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Artvin'de Nehre Düşen Kamyonun Sürücüsü Aranıyor

Artvin'de Nehre Düşen Kamyonun Sürücüsü Aranıyor

Güncel Haberler

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü aranıyor. Bölgeye jandarma AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 35. kilometresinde, Zübeyir Topal'ın kullandığı 55 AIL 79 plakalı kamyon, Çoruh Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sürücünün akıntıya kapılarak kaybolduğunu belirledi.

Topal'ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken debisi yüksek nehirde su içi arama için Hopa Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Jandarma Şavşat Artvin AFAD Güncel Haberler

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