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Artvin'de Nehre Düşen Kamyonetin Sürücüsünü Arama Çalışmaları Sürüyor

Artvin'de Nehre Düşen Kamyonetin Sürücüsünü Arama Çalışmaları Sürüyor

Güncel Haberler

Artvin'de Çoruh nehrine düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor.

Artvin'de Çoruh nehrine düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada, Zübeyir Topal'ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen sürücü için arama çalışması başlatıldı.

Çoruh nehrinin azgın suları ekiplere zor anlar yaşatırken, ekipler çalışmalarına devam ediyor. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Artvin Güncel Haberler

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