Artvin'de muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde köy muhtarının kaza sonrası kaybolması ve daha sonra ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde köy muhtarının kaza sonrası kaybolması ve daha sonra ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

Tepeköy Köyü Muhtarı Murat Altun'u (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, dün akşam saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Y.A'nın ifadesinde, birlikte alkol aldığı Altun'un kendisinden borç istediğini, veremeyeceğini söylemesi üzerine de aralarında tartışma çıktığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Tartışma sırasında eline geçen çekiçle kafasına vurduğu Altun'un öldüğünü sanarak kamyonetle Gobat mevkisinde ormanlık alana attığını belirten zanlı, olaya trafik kazası süsü vermek için de muhtarın kamyonetini köyün girişindeki yoldan aşağıya attığını ifade etti.

Olayın geçmişi

Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy köyünde 12 Aralık Pazartesi günü trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, aracın köyün muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu ancak içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

İncelemelere devam eden ekipler, olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Altun'un cansız bedenine ulaştı. Cep telefonu kayıtlarında muhtarın en son konuştuğu kişi olduğu tespit edilen komşusu Y.A. gözaltına alındı.