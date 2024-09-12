Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G'nin ikametinde yapılan aramada silah atölyesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirdi.
Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.G'nin (51) Fındıklı köyündeki ikametinde arama yaptı.
Aramada, silah atölyesi ile 2 tabanca markalama etiketi, 2 tabanca mermisi, 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası, silah yapımında kullanılan 238 teçhizat ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.