Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı Artvin'in Hopa ilçesinde motosikletin çay ocağı önünde oturan kişiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Artvin'in Hopa ilçesinde motosikletin çay ocağı önünde oturan kişiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yeni aldığı motosikletiyle seyir halindeki E.S. (42), Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Panikleyerek fren yerine gaza basan E.S'nin kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan kişiye çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Yusuf Okur - Güncel Cumhuriyet Caddesi Artvin Güncel Haberler

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