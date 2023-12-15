Artvin'de Model Uçak Kursuna Yoğun İlgi

Artvin'de Türk Hava Kurumu tarafından verilen 'Model Uçak' kursu özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Kurs, havacılığı sevdirmek ve el becerilerini geliştirmek amacıyla açılmıştır.

Artvin'de Model Uçak kursuna yoğun ilgi

ARTVİN - Artvin'de Türk Hava Kurumu tarafından verilen 'Model Uçak' kursu özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Türk Hava Kurumu, Halk Eğitimi Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocuklara havacılığı sevdirmek, el becerileri ve zihinsel gelişimlerini desteklemek üzere Yeni Mahalle Ortaokulunda 'Model Uçak Kursu' açıldı.

Yoğun talep üzerine ikinci kez açılan kursta 5 ve 6'ncı sınıf öğrencileri, Türk Hava Kurumu tarafından gönderilen parçaları birleştirerek model uçak yapmayı öğreniyor.

Kurs eğitmeni Mevlide Şimşek öncülüğünde açılan kursta eğitim alan öğrencilere, kurs sonunda THK tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da verilecek.

Kurs eğitmeni Mevlide Şimşek'in yaptığı açıklamada Türk Hava Kurumunun vermiş olduğu kurslarda yaş sınırının olmadığını hatırlatarak Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde model uçak yapımı kurslarının devam ettiğini söyledi.

Şimşek "Şuan Yeni Mahalle Orta Okulunda kurs vermekteyiz. Yaş sınırı 5 ve 6. sınıflara verilmektedir. Malzemelerimizi Türk Hava Kurumu göndermektedir. Amacımız çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmek. Yaptığımız modelin adı ATA modelidir" dedi.

Kursa katılan 5. sınıf öğrencisi Sümeyye Yüce, " Okulumuzda model uçak kursu açıldı. Ben de buraya gelmek istedim ve burada çok güzel şeyler öğrendik. İlk önce tahtayla böyle yapıştırdık sonra kanatlarını yaptık. Sonra da süslemesini yaptık. Böyle model uçak oldu ve bütün öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" diye konuştu.