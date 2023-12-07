Artvin'de merdiven korkulukları kırıldı, kadın yaralandı
Artvin Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde temizlik görevlisi olarak çalışan Fatma G, yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılması sonucu düşerek yaralandı. İlk müdahalesi merkezde yapılan Fatma G, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının durumu iyi.
Artvin'de, yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılması sonucu düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Artvin Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Fatma G'nin, iş yeri önünde yaslandığı merdiven korkulukları kırıldı.
Düşerek yaralanan Fatma G'ye ilk müdahale, merkezdeki sağlık çalışanları tarafından yapıldı.
Daha sonra Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.