Haberler ›› Güncel ›› Artvin'de merdiven korkulukları kırıldı, kadın yaralandı

Artvin'de merdiven korkulukları kırıldı, kadın yaralandı

7 Aralık 2023 16:23 Son Güncelleme: 16:24 Abone Ol

Artvin Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde temizlik görevlisi olarak çalışan Fatma G, yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılması sonucu düşerek yaralandı. İlk müdahalesi merkezde yapılan Fatma G, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının durumu iyi.