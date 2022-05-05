Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı - Haberler

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Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
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Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattıARTVİN Artvin'in Borçka ilçesi Camili (Macahel) bölgesinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı 6 köy yolunu ulaşıma kapattı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesi Camili (Macahel) bölgesinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı 6 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip olan bin 960 rakımlı Camili (Macahel), bölgesine Mayıs ayında kar yağdı. Kar nedeniyle bölgeye bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başlattı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere 112 Acil Servis ekipleri ve yol güvenliğini sağlayan şirket çalışanları yardım etti.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel

Camili, Artvin, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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