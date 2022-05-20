Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu - Haberler

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Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
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Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu Artvin'in yüksek yaylalarına küçükbaş hayvanlarını otlatmak için göç eden sürü sahipleri Mayıs ayında kar yağınca kışlaya dönmek zorunda kaldılar.

Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu

ARTVİN - Artvin'in yüksek yaylalarına küçükbaş hayvanlarını otlatmak için göç eden sürü sahipleri Mayıs ayında kar yağınca kışlaya dönmek zorunda kaldılar. Bin 400 küçükbaş hayvanıyla köyün yolunu tutan Erkan Biçer, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Müezzinler köyü Kutul yaylasına 20 Mayıs'ta kar yağdı. Bin 400 küçükbaş hayvanıyla besicilik yapan Erkan Biçer, beklemediği kar yağışını görünce kışlanın yolunu tuttu. Hayvanlarını otlatmak için, kar yağışının olmadığı alt mezralara sürüsü ile birlikte ilerleyen Biçer, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Biçer, "20 Mayıs, Kutul'da karlı bir günde çıktık. Şimdi iniyoruz. Her taraf bembeyaz oldu" diyerek sürünün karda ilerlediği o anları cep telefonuyla kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel

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