Haberler

Artvin'de Lise Yakınında Kaya Düşmesi: Öğrenciler Tahliye Edildi

Artvin'de Lise Yakınında Kaya Düşmesi: Öğrenciler Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin’de bir lisenin yakınında kayaların düşmesi nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. AFAD ve polis ekipleri bölgedeki incelemelere devam ediyor. Gelişmeler drone ile görüntülendi.

ARTVİN'de bir lise yakınında, kayaların kopup Çoruh Nehri'ne yuvarlandığı dik yamaçta ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kapsamlı incelemeler sonrası tedbirlerin alınacağı bölge dronla görüntülendi.

Yeni Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınındaki dik yamaçtan kopan kaya parçaları, gürültüyle Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Sesi duyan öğrenci ve öğretmenler kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, tedbir amaçlı liseyi tahliye ederek öğrencileri evlerine gönderdi.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kayaların koptuğu dik yamaçta ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kapsamlı incelemeler sonrası tedbirlerin alınacağı bölge dronla görüntülendi. Tahliye edilen yamacın üst bölümündeki lisede 1 günlük aranın ardından eğitime yeniden başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.