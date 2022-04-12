ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI - Haberler

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ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARTVİN'in Arhavi ilçesinde kuvvetli rüzgarda çatılar uçarken, park halindeki 10 araç hasar gördü.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde kuvvetli rüzgarda çatılar uçarken, park halindeki 10 araç hasar gördü. Apartman çatısının otomobillerin üzerine düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trabzon'da ise kısa süreli kum fırtınası etkili oldu.

Arhavi'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Aşağıhacılar Mahallesi'nde Kerim Apartmanı'nın uçan çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düşerken, 10 araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgar başladığı anda sokaktan kaçarak uzaklaşanlar ile çatının düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Trabzon'da da dün akşam saatlerinde sahil şeridinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş uzaklığının düştüğü ve sahilde yürüyüş yapanların zor anlar yaşadığı anlar da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Emirhan PEHLİVAN/ ARTVİN-TRABZON (DHA)-

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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