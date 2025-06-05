Artvin'de Kurbanlık Hayvan Satışları Durma Noktasında

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesinde kurbanlık hayvan satan Mert Sevinç, "Pazara gelen giden yok. Gelen de muhabbet etmeye geliyor. Bakın, biz de ateş yakıyoruz, kendi aramızda para toplayıp koyunu kesip kendimiz yiyoruz" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde kurbanlık satışı yapan besiciler, Kurban Bayramı öncesi satışların durgunluğundan yakındı. Pazara kurban getiren üreticiler, maliyetleri karşılayamadıklarını ve zarar ettiklerini söylediler. Artan maliyetler, düşük satışlar ve düşen alım gücüyle mücadele eden besiciler, yetkililerden destek bekliyor.

Borçka'da kurban satan besici Mert Sevinç, yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Borçkalıyım, doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Satışların iyi olduğunu söylüyorlar ama biz iyi bir tarafını göremedik. İnşallah bu saatten sonra işler açılır diye düşünüyoruz. Pazara gelen giden yok. Gelen de muhabbet etmeye geliyor. Bakın, biz de ateş yakıyoruz, kendi aramızda para toplayıp koyunu kesip kendimiz yiyoruz. Satış yok mu var ama halk burada yok. Borç olmaz mı? Bu hayvanlar parayla alındı. Adamlar bayramı bekliyor, bayramdan sonra paralarını alacaklar. Eğer bu mallar satılmazsa kredi çekilecek, kredilere faiz ödenecek. Besicinin işi iyi değil. 2 lira, 3 lira için pazarlık yapıyorlar. Demiyorlar ki 'Ben bu parayı vereyim de adam seneye de buraya kurban getirebilsin'. Buraya gelen bir daha gelmiyor ki! Biz gelmezsek bu millet kurbanı nereden alacak?"

"Ettiğimiz masrafın karşılığını alamıyoruz"

Besici İsmail Üner ise "Devletimiz büyükbaş hayvana teşvik veriyor; kaymakamlık ve muhtarlık aracılığıyla insanlara hayvan dağıttılar, köye yerleşsinler diye. Ama benim elimde 4 hayvan var ve sadece ot için 40-45 bin lira harcadım. İki buçuk seneyi hesaplarsan kaç lira eder? Bugün tanesini 120 bin liraya bile satamıyorum. Yani ettiğimiz masrafın karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.

Borçkalı besici İshak Gezer, "Bu sene hayvan satışları çok durgun. Pazarın hali ortada. Yaklaşık 150 büyükbaş hayvan var, sadece 40 tanesi satılmış durumda" dedi.

"Siftah yapamadım"

Yusufeli'nden Borçka hayvan pazarına kurban satmak için gelen bir besici ise siftah yapamadığını belirterek, "Durumlar iyi değil. Araba parası, yer parası… Sabah ödeme yapamadık, 'Satış yaparız' diye düşündüm ama satış da olmadı" diye ifade etti.

Ardanuç'tan kurban satmak için gelen bir başka besici ise şunları söyledi:

"Kurban satışlarımız yok denecek kadar az. Kendi masraflarımızı karşılamakta bile zorlanıyoruz, durumumuz vahim. 3-5 tane satabildik. Araba parası, başka borçlar da var ama onları saymıyoruz bile. Kurbanları 15-20 bin lira arasında satıyoruz. Geçen sene de 10-15 bin arasındaydı. Bu fiyatlar bizi kurtarmıyor. Hep zarar, hep zarar."

Ardanuç'tan gelen bir diğer besici Tümay Güler de "Geçen sene benzer bir röportaj vermiştim. Şu an geçen seneyi arar olduk. Maalesef geçen sene daha iyiydi. Fiyatlar aynı kaldı ama arpanın tonu 16 bin lira oldu. Bir kurbanlık da 16 bin lira. Böyle bir şey olmaz. Emekliye 4 bin lira ikramiye veriyorlar, onunla kurban alınmaz. Alınmayınca da besici üretim yapamaz. Zaten köyümden sadece ben geldim, ama seneye ben de gelemeyeceğim" dedi.

"Emekliye verilen ikramiyeyle, tavuk bile alınmıyor"

Ardanuç'tan gelen Saffet Bilek ise satışların tamamen durduğunu söyleyerek, "Halkta alım gücü yok. Devlet ikramiye verdi ama 4 bin lirayla ne alınır? Tavuk bile alamazsın. Vatandaşta para olmayınca geçen seneki fiyatları veriyor. Ama biz o fiyatlara veremiyoruz. Burada düz bir alanda kurban satmaya çalışıyoruz. Kendimize göre borçlarımız da var" diye konuştu.

Borçkalı besici Himek Çakmak da "Fiyatlar cazip değil, vatandaşta para yok. 30 kiloluk hayvana vatandaş 14 bin lira veriyor. Kasapta hesaplasan 21 bin lira ediyor. Adam bize 16 bin lira veriyor, oradan sadece 5 bin lira kalıyor. Giderlerimiz çok yüksek" dedi.