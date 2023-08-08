Artvin'de köy yangınında 5 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Artvin merkeze bağlı Hızarlı köyünde çıkan yangında 5 ev, 2 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Artvin'in Hızarlı köyünde 5 ev 2 ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Artvin'de köy yangından 5 ev ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Hızlarlı köyünde 5 evi saran yangın, itfaiye ve vatandaşlar yardımıyla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 5 ev ve 2 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiliye göre merkeze bağlı Hızarlı köyü Aliağagil mahallesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, Durmus Aydin, Cemal Aydin, Aslan Aydin ve Nuriye Aydın'a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev yanarken, rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan Casim Atalay'a ait evde yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangında 2 ahır ve samanlık bir traktör de zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.