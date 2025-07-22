Artvin'de Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Artvin'de Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi
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Artvin'de, koruyucu aile uygulamalarının tanıtılması ve farkındalığın artırılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, toplantının daha fazla çocuğa sıcak bir yuva sağlamak için yapıldığını belirtti.

Artvin'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Artvin'de 15 çocuğun, 11 ailenin yanında koruyucu aile uygulamasından yararlandığını söyledi.

Toplantının koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve daha fazla çocuğu sıcak yuvayla buluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir katılımcımız, burada bulunarak bir çocuğun hayatına umut olma potansiyelini taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile sistemini desteklemek, süreçleri kolaylaştırmak ve siz gönüllü vatandaşlarımızın yanında olmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Artvin Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün de koruyucu aile olmanın, bir çocuğa yuva sunmanın yanında umut olup, şefkat göstermek olduğunu kaydetti.

Bu iyilik hareketinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını aktaran Ergün, "Bazen bir yürek bir çocuğun hayatını tamamıyla değiştirebilir. Bu noktada koruyucu aile adayları bir umut ışığıdır. Gönül elçileri projesiyle hedefimiz daha çok aileye ulaşmak, daha çok çocuğa yuva sağlamak ve toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmektir." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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