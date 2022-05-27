Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı - Haberler

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Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı

Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı.

Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı.

Yeni Mahalle'de bulunan kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki bazı yapılara da sıçradı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kereste atölyesinin yanı sıra ev, park halindeki otomobil ile 3 de ahırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Vali Yılmaz Doruk da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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