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Artvin'de kaybolan sürücü aranıyor

Artvin'de kaybolan sürücü aranıyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları üçüncü günde de sürdü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmalarına devam edildi.

Artvin-Şavşat karayolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta 55 AIL 79 plakalı kamyonun nehre düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de sürdü.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma su altı arama kurtarma, deniz polisi ve gönüllülerin de yer aldığı 110 kişi katıldı.

Bazı ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca kıyı taraması yaparken, diğerleri de su yüzeyinde arama gerçekleştirdi.

Topal'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de sürüyor.

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Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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