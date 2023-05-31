Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Artvin'de kaybolan kamyonet sürücüsü için arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Artvin'de kaybolan kamyonet sürücüsü için arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Güncel Haberler

Artvin'in Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 9 gündür devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 9 gündür devam ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ekipleri bölgede 9. gününde çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışma baraj gölüne kazar uzandı. Ekipler şuana kadar Zübeyir Topal'dan bir ize rastlamazken, botlar eşliğinde çalışmalar sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şavşat Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title