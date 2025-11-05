Haberler

Artvin'de Kayalar Nehre Düştü, Lise Tahliye Edildi

Güncelleme:
Artvin'de bir lise yakınındaki dik yamaçta kayaların kopması sonucu, Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Öğrenciler ve öğretmenler kısa süreli panik yaşarken, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Lise tedbir amaçlı tahliye edildi, bölgedeki incelemeler drone ile görüntülendi.

ARTVİN'de bir lise yakınında, kayaların kopup Çoruh Nehri'ne yuvarlandığı dik yamaçta ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kapsamlı incelemeler sonrası tedbirlerin alınacağı bölge dronla görüntülendi.

Yeni Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınındaki dik yamaçtan kopan kaya parçaları, gürültüyle Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Sesi duyan öğrenci ve öğretmenler kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, tedbir amaçlı liseyi tahliye ederek öğrencileri evlerine gönderdi.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kayaların koptuğu dik yamaçta ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kapsamlı incelemeler sonrası tedbirlerin alınacağı bölge dronla görüntülendi. Tahliye edilen yamacın üst bölümündeki lisede 1 günlük aranın ardından eğitime yeniden başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
