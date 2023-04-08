Artvin'de kar yağışı Nisan ayında da devam ediyor Artvin hava sıcaklığının yeniden mevsim normallerinin altına düştü, yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Artvin'de kar yağışı Nisan ayında da devam ediyor

ARTVİN - Artvin hava sıcaklığının yeniden mevsim normallerinin altına düştü, yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde başta olmak üzere bazı bazı köylerde etkili oldu. Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köy beyaz örtüyle kapladı.

Bölge halkından Melisa Öztürk, "Normalde bu tarihte rengarenk çiçek görüntüsüyle güne başlamak varken, bugün bembeyaz kar görüntüsüyle güne başladık" diyerek elindeki metreyle kar kalınlığı ölçtü. Kar kalınlığı 15 cm'yi bulurken, bölgede kar yağışı devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Artvin-Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.