Artvin'de kar ulaşımda aksamalara neden oluyor

BORÇKA, ARTVİN (AA) - Artvin'de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa arasındaki kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolu, yolda kalan araçların iş makineleriyle çekilmesi ve karayolları ekiplerince yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.