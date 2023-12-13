Artvin'in Borçka ilçesinde bir kamyonetin kasasından yola saçılan çiviler, ulaşımda aksamalara yol açtı. Diğer sürücülerin uyarısıyla kamyonet sürücüsü çivileri topladı ve yol yeniden güvenli hale getirildi.

Artvin'de Kamyonetin Kasasından Yola Saçılan Çiviler Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan çiviler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Borçka-Hopa kara yolunun Düzköy mevkisinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki çivi dolu kutu yola düştü. Çivilerin yola savrulduğunu fark eden diğer sürücülerin uyarması üzerine kamyonetin sürücüsü de aracını yolun kenarına çekti.

Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünün yoldaki çivileri toplamasına yardım etti.

Çivilerin toplandığı anları ise Cevahir Gençtürk, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gençtürk, "Artvin'den Hopa'ya giderken Can Kurtaran Tüneli'ne gelmeden trafiğin durduğunu fark ettim. Vatandaşların yola saçılan çivileri topladığını görünce ben de onlara yardım ettim ve kısa sürede yolu yeniden güvenli hale getirdik ve yolumuza devam ettik." dedi.