Artvin'de kamyonetin çay bahçesine yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Artvin'de kamyonetin çay bahçesine yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de kamyonetin çay bahçesine yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çaylı köyü Çakmaklar Mahallesi mevkisinde, Selim Kolçak'ın (64) kullandığı 08 AAR 627 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki yaş çay bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kolçak'ın yanı sıra araçta bulunan Ramazan Ağaçlı (46), Muhammet Taş (26) ve Ferhat Kolçak (64) yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Kolçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ferhat Kolçak ise Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

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