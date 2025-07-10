Kamyonet Çarpan 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Artvin'in Borçka ilçesinde dün kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Artvin'in Borçka ilçesinde dün kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Artvin-Hopa karayolunun Borçka Sanayi Kavşağı'nda, M.A'nın (43) kullandığı kargo firmasına ait plakası öğrenilemeyen kamyonet, bisiklet kullanan Görkem Miraç A'ya çaptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Borçka Devlet Hastanesi'ne, ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ortaokul öğrencisi A'nın cenazesinin, ikindi vakti ilçeye bağlı Karşıköy köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.
Gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.