Artvin'de Kamyonet Yayaya Çarptı: Sürücü ve Yaya Yaralı
Artvin'de bir kamyonetin kaldırımda yürüyen bir yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu stabil.
Artvin'de meydana gelen kazada sürücü ve çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Çay'ın kullandığı 08 ABN 729 plakalı kamyonet, şehir merkezindeki İnönü Caddesi Milli İrade Meydanı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emrah Ergül'e çarptı.
Kamyonet, cadde üzerindeki bir iş yerinin camına çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Emrah Ergül, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazada kamyonetin çarptığı iş yerinde de hasar oluştu.