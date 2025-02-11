Artvin'de Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
Artvin-Ardahan karayolunda kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'de kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Artvin- Ardahan karayolunun 17. kilometresinde İsa K'nin kullandığı 08 AAC 831 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücüyle beraberindeki Necla Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.