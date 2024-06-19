Artvin'de kamyonet devrildi: 4 kişi yaralandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.
Borçka-Camili kara yolunun 11. kilometresinde Mustafa Morkoç'un kullandığı 08 AAH 257 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem, Semanur ve Elanur Morkoç sağlık ekiplerince Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Meryem Morkoç buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.