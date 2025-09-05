Artvin'de Kamyon Uçuruma Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Artvin'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, uçuruma devrildi. Olayda sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Ekipler, cenazeleri hastane morguna kaldırdı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ş.K. idaresindeki 08 DF 415 plakalı kamyon, Yavuzköy Yaylası güzergahında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile kamyonda bulunan N.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bulundukları yerden çıkarılan cenazeler, Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel