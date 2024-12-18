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Artvin'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Artvin'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, dere kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dere kenarına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Artvin - Şavşat karayolu Eskikale yol ayrımı mevkiinde Erkan İpekoğlu'nun (34) kullandığı 08 ABJ 497 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, yolun karlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazda yaralanan sürücü Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı İpekoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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