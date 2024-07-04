Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde boğa güreşleri yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren boğaların sahiplerine 200 bin lira ödül verildi.

Artvin'de 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesince kentte 2 asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Yıldızlar klasmanında "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 32 boğa arenaya çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Güreşlerde, "küçük orta" kategorisinde Hızır Sert'e ait "Tiko", "büyük orta" kategorisinde Metin Mehmet Zeytin'in "Bozo," "küçük başaltı" kategorisinde Ekrem Oğuzhan Demirel'e ait "Fiko", başaltı kategorisinde Murat Yavuz'un "Köroğlu", baş kategorisinde de Yılmaz Köse'ye ait "Kaptan" isimli boğalar birinci oldu.

Yarışların ardından dereceye giren boğaların sahiplerine 200 bin lira ödül dağıtıldı.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Metin Mehmet Zeytin, AA muhabirine, 6 yıldır boğa beslediğini ifade ederek, daha önce farklı festivallerde şampiyonlukları olmasına rağmen ilk kez Kafkasör'de şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Festival için İstanbul'dan eşiyle Artvin'e gelen Miyaser Peltek, boğa güreşlerinin kentin güzel bir kültürü olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandır boğa güreşlerini izlememiştim. Bu yıl tatilimizi festival zamanına denk getirdik. Güreşleri izliyorum. Güzel doğada güzel festival" dedi.

Gülin Sinir de güreşleri izlemek için çocuklarıyla Kafkasör Yaylası'na geldiklerini belirterek, "Ben küçük yaştan beri bu kültürle büyüdüm. Çocuklarım da öğrensin, bilsin, sevsin istiyorum. Bu kültürümüz nesilden nesile aktarılsın istiyorum." diye konuştu.

Gün boyu güreşleri izleyen Adem Beyaz da kentin asırlık kültürü olan boğa güreşlerini çok sevdiğini ifade ederek, "Boğa güreşleri Artvin'in simgesi. Boğa İspanya'da varsa bizde de var." dedi.

Edirne'de yaşayan Artvinlilerden Yıldırım Yılmaz da boğa güreşleri festivali için Artvin'e gelerek festivali takip ettiğini kaydetti.

Bu atmosferi yaşamayı çok özlediğini dile getiren Yılmaz, "Edirne'ye yerleşmeden önce Artvin'de boğacılık yapmıştım. Kafkasör bizim için Artvin için olmazsa olmazımız. Kentin tanıtımına da büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Artvin Kültür Sanat Güncel Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

 Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç

Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç

Bakmadan Geçme

Kulüpler Birliği Başkanı kim oldu? Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu mu, kim seçildi? 5 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi! Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Banu Alkan kimdir (Afrodit)? Banu Alkan hayatı ve biyografisi! Banu Alkan kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy hayatı ve biyografisi! Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ?
Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title