Artvin'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Artvin'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddetin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Artvin'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında basın açıklaması düzenlendi.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklaması için partililer, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı Dilek Alkan burada yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığının, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğuna vurgu yapan Alkan, şöyle konuştu:

"2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık."

Alkan, hukuki açıdan da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun AK Parti döneminde çıkarıldığını ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
