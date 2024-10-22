Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı Yapıldı

Artvin'de Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen Kaçkar Turizm Birliği toplantısında, Vali Ergün ve Vali Baydaş, Artvin ve Rize'nin turizm potansiyelinin artırılması gerektiğini vurguladılar. Kaçkar Dağları'nın doğa güzellikleri ve yeni havaalanının turizme katkıları üzerinde duruldu.

Artvin'de, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, Artvin ve Rize'nin medeniyetlerin binlerce yıl harmanlanıp kaynaştığı, kültürel birikimin bozulmadan nesilden nesile aktarıldığı, eşsiz doğası ve samimi insanıyla öne çıkan turizm şehirleri olduğunu söyledi.

Bölgenin birçok müstesna güzelliğiyle alternatif turizmde alternatifsiz olduğunu vurgulayan Ergün, "Kaçkar Turizm Birliğimizle doğa harikası bu iki şehrimizde turizmin gelişmesine katkı sağlamak ve gerekli sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Birliğimizle gerçekleştirmek istediğimiz en önemli amacımız, sahip olduğumuz zengin potansiyeli aktif bir şekilde kullanarak bölgemizi hak ettiği ulusal ve uluslararası konuma yükseltmektir." dedi.

"Turizmde ciddi mesafeler aldık"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Artvin ve Rize'nin en önemli ortak değerlerinin başında Kaçkar Dağları geldiğine dikkati çekerek, Kaçkar Dağları'nın kıymetinin yeni yeni keşfedilmeye başlandığını ifade etti.

Artvin ve Rize'nin turizmde gelişmek zorunda olduğunun altını çizen Baydaş, "Bizi diğer şehirlerden farklı kılacak şey doğamız, dağlarımız, yaylarımız ve Kaçkar'ımız. Kaçkar Turizm Birliği de bu anlamda önemli bir misyona sahip. Birliği sağlıklı bir şekilde ilerleteceğimize inancım tam." diye konuştu.

Baydaş, Kaçkar Dağları'ndan sonra Rize Artvin Havalimanı'nın da iki ilin buluştuğu yer olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizmde ciddi mesafeler aldık. Geçen yıl aralık ayında Rize Artvin Havaalanının 1 milyoncu yolcusunu birlikte karşıladık. Bu yıl da bu ayın sonu ya da kasım ayının içinde 1 milyonuncu yolcu gelmiş olacak. Önümüzdeki yıl Antalya Havalimanına sefer konulmasıyla, İstanbul'a ilave seferlerle, çokça talep edilen Bursa seferleriyle bu havaalanı 1 milyon 500 bin, 2 milyon yolcu seviyesine ulaşacaktır. Havaalanı iki ilin turizminin gelişmesi için önemli bir yer."

Baydaş, gelecek yıllarda bir ayağı Artvin'de olmak üzere Kaçkar Dağı'nın etrafını dolaşacak şekilde 180 kilometrelik ultra maraton yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

DSİ Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Rize ve Artvin İl Genel Meclisi üyeleri ve diğer ilgililer katıldığı toplantıda, Kaçkar Turizm Birliği'nin 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Ekonomi Turizm artvin Güncel Kültür Yaşam Doğa Spor Rize

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Arsenal Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir (PFDK 41. madde)? Yunus Akgün Beşiktaş maçında oynayacak mı, cezalı mı? Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)? TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.