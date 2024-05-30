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Artvin'de kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Artvin'de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1735 paket sigara, 250 paket elektronik sigara tütünü, 250 gram sarmalık sigara tütünü ve 65 litre içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Artvin'de kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca 1-29 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1735 paket sigara, 250 paket elektronik sigara tütünü, 250 gram sarmalık sigara tütünü ve 65 litre içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Artvin Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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