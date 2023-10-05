Artvin'de Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Artvin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigara, elektronik sigara, sigara tütünü ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Artvin'de jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 410 paket kaçak sigara, 200 paket elektronik sigara, 320 paket sigara tütünü, 125 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Söz konusu kaçakçılık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel