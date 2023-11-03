Artvin'de Kaçak Sigara, Alkol ve Bal Operasyonu
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Artvin'de jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve bal ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 bin 20 paket kaçak sigara, 90 adet elektronik sigara, 40 paket sarmalık sigara tütünü, 121 litre kaçak alkollü içki ile 21 kilogram kaçak bal bulundu. 10 kişi gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.
Artvin'de jandarma ekiplerince Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve bal ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 4 bin 20 paket kaçak sigara, 90 adet elektronik sigara, 40 paket sarmalık sigara tütünü, 121 litre kaçak alkollü içki ile 21 kilogram kaçak bal ele geçirildi. Söz konusu kaçakçılık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ARTVİN