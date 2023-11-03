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Artvin'de Kaçak Sigara, Alkol ve Bal Operasyonu

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve bal ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 bin 20 paket kaçak sigara, 90 adet elektronik sigara, 40 paket sarmalık sigara tütünü, 121 litre kaçak alkollü içki ile 21 kilogram kaçak bal bulundu. 10 kişi gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.