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Artvin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında yapılan toplantıda mesleki eğitim ihtiyaçları ve istihdam politikaları ele alındı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, istihdam programları sayesinde 1572 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurulun üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Vali Ergün, kurulda alınacak kararların kente hayırlı olmasını diledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programları ile iş gücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini kolay sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ertürk, istihdam programlarıyla 1572 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini de ifade etti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Ali Öktem, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner ile diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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