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Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

18 Aralık 2023 16:38 Güncelleme: 16:39 Abone Ol

Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilgili kurum yetkilileri, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri görüşüldü.