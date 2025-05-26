Artvin'de İki Boz Ayının Kar Eğlencesi

Artvin'de iki boz ayının kar üzerindeki eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünün 2 bin 100 rakımlı Duganala Yaylası'nda iki yetişkin boz ayının kar üzerinde eğlenirken ki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahar mevsimiyle birlikte yaylalara göç eden köylüler, Ortaköy köyü merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Duganala Yaylası'na çıktı. Yaylada gezerken dağın yamacında kar birikintisi üzerinde iki boz ayıyı fark eden köylüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hamdi Karpuz tarafından çekilen görüntülerde, kar üzerinde yürüyen ve kaymaya çalışan ayıların neşeli halleri izleyenleri gülümsetti.

Bir süre kar üzerinde vakit geçiren boz ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu.