Artvin'de İki Boz Ayının Kar Eğlencesi

Artvin'de İki Boz Ayının Kar Eğlencesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Artvin'de İki Boz Ayının Kar Eğlencesi
Haber Videosu

Artvin'in Duganala Yaylası'nda iki boz ayının kar üzerinde eğlenirkenki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylüler, ayıların neşeli halleriyle keyifli anlar yaşadı.

Artvin'de iki boz ayının kar üzerindeki eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünün 2 bin 100 rakımlı Duganala Yaylası'nda iki yetişkin boz ayının kar üzerinde eğlenirken ki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahar mevsimiyle birlikte yaylalara göç eden köylüler, Ortaköy köyü merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Duganala Yaylası'na çıktı. Yaylada gezerken dağın yamacında kar birikintisi üzerinde iki boz ayıyı fark eden köylüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hamdi Karpuz tarafından çekilen görüntülerde, kar üzerinde yürüyen ve kaymaya çalışan ayıların neşeli halleri izleyenleri gülümsetti.

Bir süre kar üzerinde vakit geçiren boz ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tek cümlelik paylaşım yaptı
Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kalça dolgusu kaburgaya yayıldı! Doktorunu ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk

90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

EuroLeague yönetimine Fenerbahçe'yi şikayet etti
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Galatasaray'da kalacak mı? Herkesin beklediği o soruya cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.