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Artvin'de horonlu kutlama

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Artvin'de ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atıp horon oynadılar. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde önde tamamlandı. Artvin'de horonlu kutlamalarla karışandı. Türk bayrağı ve parti bayrakları ellerine alan vatandaşlar önce şehir turu attı saha sonra daha sonra horon oynayarak kutlama yaptı.

Artvin'de horonlu kutlama

ARTVİN - Artvin'de ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atıp horon oynadılar.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde önde tamamlandı Artvin'de horonlu kutlamalarla karışandı. Türk bayrağı ve parti bayrakları ellerine alan vatandaşlar önce şehir turu attı saha sonra daha sonra horon oynayarak kutlama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Artvin Güncel Haberler

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