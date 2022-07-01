Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4) - Haberler

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Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı - Hayati Akbaş - Güncel
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Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDIArtvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda kapanan yolla ilgili ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda kapanan yolla ilgili ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Doruk, yolun tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açıldığını belirterek, "Sabahleyin bu yamaçtan çok büyük kayalar düştü ve altında bekleyen araçlara zarar verdi. 4 TIR'dan ikisi ağır hasar aldı. Düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı, yolu tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açtık. Yolda kalan diğer büyük kayaları da kaldırarak diğer şeridi de trafiği açmış olacağız. Bölgemizin arazi yapısı ortada; uzun süredir de yağışlar devam ediyordu. Buna bağlı yamaçlarda çözülmeler olabiliyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Hayati Akbaş - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Yılmaz Doruk Artvin Güncel Haberler

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